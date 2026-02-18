Треньорът на "Лудогорец": В Разград има повече от сняг, отколкото в Норвегия

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо вярва, че неговият отбор се подобрява с всеки изминал мач и се надява на успех срещу унгарския "Ференцварош" в утрешния първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

"В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта. Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача, подобряваме се все повече, вдигаме темпото с топката, което е важно срещу подобни отбори, които разчитат на персонална опека в защита", каза Хьогмо на пресконференцията преди мача.

"Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни.

Преди пресконференцията норвежецът се включи в почистването на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена".

"Говорих сутринта с треньора на "Будьо/Глимт", които играят с "Интер" в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Будьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", каза още Хьогмо.