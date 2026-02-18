Разкриха тайната на Клаебо - носи едно и също бельо

Норвежкият феномен стана първият с двуцифрен брой златни медали в зимните спортове
Норвежецът Йоханес Хосфлот Клаебо отново пренаписа историята, като спечели 10-ата си олимпийска титла в кариерата. Така той стана първият от зимен спорт с двуцифрен брой златни медали и излезе еднолично на второ място във вечната ранглиста. Пред него е само плувецът Майкъл Фелпс, който е недостижим с 23 титли.
Клаебо остави след себе си 9-кратните шампиони Лариса Латинина (СССР, спортна гимнастика), Кейти Ледецки (САЩ, плуване), Пааво Нурми (Финландия, лека атлетика), Марк Шпиц (САЩ, плуване), Карл Луис (САЩ, лека атлетика) и Калеб Дресел (САЩ, плуване).
Клаебо и Ейнар Хедегард спечелиха убедително отборния спринт, като изпревариха с над 2 секунди американците Бен Огдън и Гъс Шумахер. Бронзовият медал остана за домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино. Така Клаебо е 5 от 5 на олимпиадата, а в събота ще гони шестата си титла на 50 километра.
В квалификация участваха двамата ни представители
Марио Матиканов
и Даниел Пешков,
които заеха 22-о
място от 27 тима
Годеницата на норвежеца Перниле Досвик обаче разкри доста мръсна тайна за легендата. Клаебо е невероятно суеверен и обича едно и също бельо по време на състезания. Това стартирало на световното първенство миналата година, когато прибра 6 титли. И сега го повтаря на олимпиадата.
“Знам, че облича едно и също бельо в момента. Заради това съм доволна, че сме далеч един от друг. Само той и баща му могат да го понесат”, заяви Перниле пред норвежките медии.
Суеверието на Клаебо е по наследство. Баща му спазва също едни и същи ритуали по време на игрите.
“Купих си нова шапка за олимпиадата. Но не смея да я сменя и нося тази от световното миналата година”, обясни Клебо-старши.
“Това не е шокиращо. Трябва да се справят със ситуацията. Техен проблем си е”, коментира самият Клаебо.
Досвик и Йоханес са двойка от 2018 г. и живеят в Трондхайм. Миналото лято той предложи брак на Перниле и тя прие.
“2025-а става все по-добра”, написа той в инстаграм. Прикачи и няколко снимки, включително и на монитора, който следи сърцето му. И той
показва пулс
от 175
Толкова не прави дори при най-тежкото състезание.
А единствената мечта на Перниле след олимпиадата е проста. Някой да изпере бельото на любимия ѝ.