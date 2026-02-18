Разкриха тайната на Клаебо - носи едно и също бельо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Норвежкият феномен стана първият с двуцифрен брой златни медали в зимните спортове

Норвежецът Йоханес Хосфлот Клаебо отново пренаписа историята, като спечели 10-ата си олимпийска титла в кариерата. Така той стана първият от зимен спорт с двуцифрен брой златни медали и излезе еднолично на второ място във вечната ранглиста. Пред него е само плувецът Майкъл Фелпс, който е недостижим с 23 титли.

Клаебо остави след себе си 9-кратните шампиони Лариса Латинина (СССР, спортна гимнастика), Кейти Ледецки (САЩ, плуване), Пааво Нурми (Финландия, лека атлетика), Марк Шпиц (САЩ, плуване), Карл Луис (САЩ, лека атлетика) и Калеб Дресел (САЩ, плуване).

Клаебо и Ейнар Хедегард спечелиха убедително отборния спринт, като изпревариха с над 2 секунди американците Бен Огдън и Гъс Шумахер. Бронзовият медал остана за домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино. Така Клаебо е 5 от 5 на олимпиадата, а в събота ще гони шестата си титла на 50 километра.

В квалификация участваха двамата ни представители

Марио Матиканов

и Даниел Пешков,

които заеха 22-о

място от 27 тима

Годеницата на норвежеца Перниле Досвик обаче разкри доста мръсна тайна за легендата. Клаебо е невероятно суеверен и обича едно и също бельо по време на състезания. Това стартирало на световното първенство миналата година, когато прибра 6 титли. И сега го повтаря на олимпиадата.

“Знам, че облича едно и също бельо в момента. Заради това съм доволна, че сме далеч един от друг. Само той и баща му могат да го понесат”, заяви Перниле пред норвежките медии.

Суеверието на Клаебо е по наследство. Баща му спазва също едни и същи ритуали по време на игрите.

“Купих си нова шапка за олимпиадата. Но не смея да я сменя и нося тази от световното миналата година”, обясни Клебо-старши.

“Това не е шокиращо. Трябва да се справят със ситуацията. Техен проблем си е”, коментира самият Клаебо.

Досвик и Йоханес са двойка от 2018 г. и живеят в Трондхайм. Миналото лято той предложи брак на Перниле и тя прие.

“2025-а става все по-добра”, написа той в инстаграм. Прикачи и няколко снимки, включително и на монитора, който следи сърцето му. И той

показва пулс

от 175

Толкова не прави дори при най-тежкото състезание.

А единствената мечта на Перниле след олимпиадата е проста. Някой да изпере бельото на любимия ѝ.