Шампион се бъзика с Юрген Клоп

“Най-накрая дойде на свястно състезание”, избъзика се олимпийският шампион по бобслей Йоханес Лохер с легендарния треньор Юрген Клоп. Футболната легенда първо би камбаната за последната обиколка на мъжките щафети в биатлона, а вечерта се премести на улея, за да види първия изцяло германски подиум на игрите в двойките бобслей.

Лохер направо разби сънародниците си начело с легендата Франческо Фридрих, като спечели с преднина от 1,34 секунди, което е най-голямата разлика в този спорт от 46 години насам. Фридрих е легендата в боблея, като на последните две олимпиади прави дубъл на двойки и четворки. Сега обаче трябваше да се задоволи със сребърния медал, който е пети в колекцията му.

Лохер и бившият шампион на Германия на 400 метра с препятствия Георг Флайшхауер за първи път триумфираха на олимпиада. Бронзът отново бе за германски екипаж - Адам Амур и Александър Шалер.

Това не е никаква изненада, след като, ако броим световната купа и олимпиадата, немците са с 23 от 24 възможни медала. Британецът Брад Хол се промъкна до едно трето място в Санкт Мориц и това е. За 4-годишния олимпийски цикъл Германия е спечелила 34 от 35 състезания при двйките и 85 от 105 възможни медала на ниво световна купа, световно първенство и олимпиада.

Това е предпоследното състезание в кариерата на Лохер, който спира след четворките.