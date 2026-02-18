Александра Фейгин мисли за отказване

Най-добрата ни фигуристка Александра Фейгин намекна, че е възможно да спре със спорта, след като отпадна на олимпиадата. Тя зае предпоследното 27-о място в кратката програма, а напред продължават най-добрите 24.

“Минават ми едни мисли, но още не съм решила”, заяви Фейгин след представянето си. Тя била изключително доволна от това, което показа, но призна, че имало напрежение заради това, че фокусира всички надежди върху себе си. “Има шанс и да продължа”, размисли по-късно тя.

Кратката програма бе малко изненадваща, след като японките Ами Накай и Каори Сакамото изпревариха американката Алиша Лиу, която бе смятана за абсолютен фаворит. Накай закова троен аксел в началото на състезанието и взе 78,71 точки, което е личен рекорд. Битката обаче ще е страхотна, след като 3-кратната световна шампионка Сакамото е със 77,23, а Лиу е със 76,59.