Най-малко 10 мача наказание за нареклия Винисиус “маймуна”

УЕФА свиква специална комисия, за да разследва расисткия скандал

Звездата на “Реал” (М) Винисиус е орисан да се замесва в скандали. При това големи!

Бразилският ас на “Реал” е категоричен, че е обиждан на расистка основа от играча на “Бенфика” Джанлука Престиани в първия плейофен мач между двата тима от Шампионската лига, спечелен 1:0 от испанците. След гола си асът на кралския клуб започна провокативно да се радва пред публиката на домакините от “Бенфика”.

Очаквано играчите на португалците тръгнаха яростно към бразилеца. А младият аржентинец Джанлука Престиани вдигна фланелката пред устата си и каза нещо. Винисиус веднага се затича към съдията. Излезе от терена и двубоят се прекъсна за близо 15 мин. Пред щаб, съдия и официални лица, които не знаят какво се случва, бразилецът обяснява, че е чул как съперникът му го нарича “маймуна”.

Думите на Винисиус пък са потвърдени и от съотборника му Килиан Мбапе.

“Чух го да го нарича така 5 пъти”, категоричен е френският стрелец на мадридчани.

Логично набеденият за расист аржентинец отрича всичко. А за да се реши случаят, УЕФА ще създаде специална комисия, която да разследва поредния расистки скандал, в който се замесва Винисиус.

“Расистите са преди всичко страхливци. Те имат нужда да сложат фланелката пред устата си, за да покажат до каква степен са слаби”, написа бразилецът часове след мача.

Ако се докаже, че Престиани наистина е обиждал Винисиус заради цвета на кожата му, то го грози много тежко наказание. Член 14 от дисциплинарния кодекс на УЕФА очертава суровите санкции за подобно поведение.

“Всяко лице или организация, подчинено на правилата, което обижда човешкото достойнство на дадено лице или група лица по каквато и да е причина, включително цвят на кожата, раса, религия, произход, пол или сексуална ориентация, подлежи на наказание от най-малко десет мача или за определен период, или на друга подходяща санкция”, се казва в правилата.

Винисиус ми казва едно, а Престиани друго. Това обясни треньорът на “Бенфика” Жозе Моуриньо. Португалският спец не обели друга дума по темата. Расисткият скандал обаче не бе единственият, в който бразилският ас на мадридчани се забърка. В края на срещата Винисиус имаше спречкване с друг аржентински играч на “Бенфика” - Николас Отаменди. Бранителят се заяде със съперника, показвайки му татуираните си трофеи с националния отбор - Копа Америка и световна титла. Неща, с които Винисиус не може да се похвали.

Треньорът на носителя на Шампионската лига ПСЖ Луис Енрике пък призна, че му е идвало да си тръгне по средата на първата част от мача с “Монако”.

Парижани в този момент губеха 0:2 в княжеството. Все пак обаче звездният тим стигна до обрат 3:2 и е една идея по-близо до 1/8-финалите.

“Галатасарай” пък записа втората си най-разгромна победа в Шампионската лига, след като унижи “Ювентус” 5:2 в първия мач в Турция.

