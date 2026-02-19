“Левски” форсира вземането на защитник

“Левски” ще форсира привличането на нов защитник.

“Сините” искат максимално бързо да си осигурят бранител. Както е известно, това най-късно трябва да се случи до 24 февруари, когато трансферният прозорец у нас затваря. “Сините” не желаят да вземат свободни агенти, защото това е нож с две остриета.

В момента воденият от Веласкес тим разполага с най-малко играчи, които да действат в дефанзивната зона. Затова понякога и халфът Гашпер Търдин е ползван като централен бранител.

С оглед на многото мачове, които се задават, амбицията за титла след 17 години, евентуални контузии и наказания испанският предводител на “Левски” Хулио Веласкес иска да има още един футболист, който да може да действа и в центъра, и на бека.

В същото време изгоненият от “сините” Фабио Лима бързо си намери отбор. Бразилецът ще рита в родината си. Лима ще подпише договор с “Жувентуде”, който през миналия сезон изпадна от елита и сега ще прави опит да се върне при най-добрите.

Следващият мач на “сините”, които са лидери в Първа лига, е срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Двубоят е в неделя, а домакините отпуснаха 300 билета за феновете на “Левски”.

