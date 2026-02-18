Джони Велинов повече от месец се бори за живота си във ВМА

Легендата на ЦСКА и българския футбол Джони Велинов се бори над 35 дни за живота си в реанимацията на ВМА. В момента до него нямат достъп дори най-близките му.

Проблемите за Велинов идват от възпаление на лявата част на белите дробове.

“Искам да пожелая в този труден за бате Джони момент оздравяване, да се пребори и да бъде отново с нас. Цялата “червена” общност знам, че в този труден момент е с него”, каза директорът в ЦСКА Бойко Величков.

Той говори след жребия за 1/2-финалите за купата на България. “Армейците” изтеглиха късата клечка, като им се падна шампионът и носител на трофея за миналата година “Лудогорец”. Именно от разградчани “червените” загубиха финала за националното отличие през 2025 г.

Полуфиналните двойки ще се разрешат в два мача на разменено гостуване. В първата среща на финала преди финала домакин ще е “Лудогорец”. Срещите са насрочени за 7-8 април и 21-22 април, а финалът е предвиден за 21 май на националния стадион “Васил Левски”.