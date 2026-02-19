Рехабилитаторът Стефан Лачов: Направо ахнах, когато в кабинета ми влезе Клод Макелеле

“Направо ахнах, когато в кабинета ми влезе знаменитият френски полузащитник Клод Макелеле. Бях като в шок, че такава легенда е избрал да си направи масаж при мен.”

Така коментира пред “24 часа” специалистът по мануална терапия, рехабилитация и физиотерапия Стефан Лачов от Пазарджик, който във вторник посрещна в кабинета си на улица “Отец Кирил” в града знаменития френски полузащитник.

Стефан е много известен не само в Пазарджик и региона, но и в страната със своите способности, но не е очаквал точно толкова именит футболист като Клод Макелеле да дойде на процедури в неговия кабинет.

“В понеделник ми се обади една жена по телефона. Попита ме дали може да запише час за един футболист. Аз си помислих, че става дума за някой от отборите в селата край Пазарджик. Докато във вторник прага ми не прекрачи самият Клод Макелеле”, споделя Стефан. “Явно някой от нашите спортисти ме е препоръчал”.

Макелеле не бил сам, имал придружител, който го изчакал, докато Лачов обработва мускулите му. “Остана много доволен, каза, че се чувства добре и му е леко”, допълва Стефан.

В неговия кабинет постоянно идват родни спортисти като Валери Божинов, Благой Георгиев, волейболиста Тодор Алексиев, който живее в Пазарджик.

“Клод Макелеле е легенда, аз също съм играл футбол и го познавам от мачовете в световния елит. Моята работа ме среща с всевъзможни хора, само че не чаках да ме срещне с подобен първенец и футболист. Удоволствието беше за мен!”, коментира Стефан Лачов, който си направил снимка за спомен с французина.

Клод Макелеле е приет за един от най-великите отбранителни полузащитници в историята. Неговата професионална кариера минава през някои от най-големите европейски грандове. Макелеле е печелил трофеи в три от петте най-силни шампионата в Европа. Той спечели испанската Ла Лига с екипа на “ Реал” (Мадрид). По-късно стана първенец на Англия с лондонския “Челси” във Висшата лига. Успехите му продължиха и във Франция с “Пари Сен Жермен”.

Пътят му към огромната сцена стартира в “Марсилия”, където прави първите си съществени крачки. За националния тим на Франция някогашният халф записва общо 71 мача. Той бе основна фигура в състава на “петлите” през годините. Макелеле е роден на 18 февруари 1973 година. Днес той навършва 53 години. След края на дейната си спортна кариера Макелеле стартира работа като треньор. Френската легенда натрупа опит начело на “Бастия”. Впоследствие той отпътува за Белгия, където води състава на “Юпен”. Последното му предизвикателство в треньорското занятие бе гръцкият “Астерас Триполис”.