Контузията на Десподов е по-сериозна, аут е още 3 седмици

Мускулната контузия, която измъчва капитана на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов, ще се окаже по-сериозна, отколкото се смяташе първоначално. Старши треньорът на клубния му тим ПАОК Разван Луческу обяви днес доста широк списък с контузени футболисти, в който попада и българското крило. Очакванията са той да отсъства от терена между три и четири седмици, а същото е състоянието на Димитрис Пелкас.

Десподов се контузи в мача с "Арис" (Солун) на 8-и февруари, заради което беше заменен принудително. След това му беше направен прегред, а надеждите бяха да се оправи бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва скоро след това. Но след преглед с ядрено-магнитен резонанс било установено разтежение от средна степен.

"Ако имаме Десподов наличен преди паузата за националните отбори през март ще е добре", каза наставникът на гранда от Солун.