В последните години фитнес културата сякаш се раздели на две - от едната страна са тези, които гонят отлична форма и перфектна фигура, а от другата – онези, които спортуват просто за да бъдат здрави и да се чувстват добре в кожата си. За вторите най-важно не е сантиметърът или какво виждат в огледалото, а удовлетворението от това, че са били активни. Без броене на калории, без хронометър, без снимки „преди и след“. Просто движение, което „зарежда”.

След години на „no pain, no gain“ философия, балансът е новото модерно. Спортът вече не е наказание за твърде много приети калории, а начин за регулиране на стреса и подобряване на настроението.

Психологически изследвания показват, че умерената физическа активност подобрява концентрация, качеството на съня и емоционалната стабилност. Това обяснява защо все повече хора избират комбинация от леки силови упражнения, раздвижване и разходки вместо екстремни режими.

Именно тази посока следва и новата международна кампания на спортния бранд CRIVIT на Lidl, който в партньорство с тенис легендата Щефани Граф показва, че радостта е в самото движение, а не в резултатите от него. Граф - единствената тенисистка със „Златен шлем“ и 377 седмици начело на световната ранглиста, днес говори не за титли, а за емоцията от активния начин на живот, изпробването на различни спортове и намирането на „онова нещо”, на което истински се наслаждаваме. Тази промяна в начина, по който възприемаме спорта, е валидна за все повече хора - както у нас, така и по света.

Щефани Граф

Какво е „movement snack“ и защо е важно?

Според официални насоки на Световната здравна организация от 2020 г., (WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour) за възрастните е добре да имат между 150 и 300 минути умерена аеробна физическа активност седмично или еквивалентна по-интензивна активност. Добрата новина е, че тези минути не е задължително да бъдат изразходвани наведнъж – те могат да се натрупват в кратки, регулярни сесии през деня. А изследвания от последните години показват, че дори кратки 10-15-минутни сесии имат осезаем ефект върху настроението и нивата на стрес. Психолозите наричат това „movement snacks“ - малки порции движение през деня.

Но как да го приложим на практика?

Най-важно е да направим първата стъпка - да намерим тази активност, която ни носи удоволствие и ни зарежда, като се вписва съвсем естествено в ежедневието ни, без да се налага постоянно да търсим времето и мястото. За едни това може да бъде кратка видео тренировка вкъщи преди началото на работния ден, за други - семейна разходка в парка, колело с детето през уикенда, бърз фитнес в обедната почивка или разпускаща 30-минутна йога сесия след работа.

Психологически изследвания показват, че умерената физическа активност подобрява когнитивната концентрация, качеството на съня и емоционалната стабилност. Това обяснява защо все повече хора избират комбинация от леки силови упражнения, раздвижване и разходки вместо екстремни режими.

Домашният фитнес без претенция

Един от най-устойчивите постпандемични навици е тренировката у дома, най-вече защото е удобна и ни спестява време и средства. Постелка, няколко базови фитнес принадлежности и удобно облекло са напълно достатъчни за функционална 20-минутна тренировка, след която ще се чувстваме като нови.

Все повече специалисти казват, че 15-30-минутните тренировки у дома са напълно достатъчни, за да се чувстваме добре физически и психически. С правилната комбинация от упражнения, те могат ефективно да поддържат мускулния тонус и цялото тяло във форма.

Добре е домашната ни тренировка да започва с разгрявка, след което да се редуват упражнения със собствено тегло или леки тежести с по-динамични движения, които повишават пулса и тонуса. Хубаво е да завършим със стречинг или разтягане, което подпомага възстановяването на мускулите. Този тип тренировки лесно се разнообразяват и индивидуализират според мускулната група, която искаме да активираме в конкретния ден.

CRIVIT, наличен ексклузивно в Lidl, следва философията, че спортът трябва да бъде достъпен за всички. А когато облеклото и спортното ни оборудване са удобни, качествени и функционални, но и на добра цена, всичко е много по-лесно и приятно.

Защо цената има значение

В България често активният начин на живот се възприема като скъп навик. А всъщност постоянството се появява тогава, когато не се чувстваш финансово притиснат от собственото си решение да бъдеш активен.

Асортиментът на CRIVIT обхваща множество активности като фитнес, бягане, къмпинг, колоездене, отборни спортове и още, което позволява експериментиране без риск.

И може би това е най-важното: да си позволиш да пробваш. Нов спорт, който досега не си практикувал. Различен тип тренировка, с който подозираш, че няма да се справиш. Нов ритъм на движение. Активност извън зоната ти на комфорт. Понякога именно първата стъпка е най-трудна – затова е важно тя да бъде достъпна. Когато можеш да тестваш ново занимание с качествена и функционална екипировка на разумна цена, решението да започнеш става много по-лесно. Не защото трябва, а защото искаш да направиш нещо добро за себе си.

Радостта като мярка

Щефани Граф, която е символ на върхови постижения, днес говори за лекотата и вътрешния баланс. И за това, че активният живот не започва с професионални амбиции, а с една малка крачка. Достатъчно е да откриеш своето движение - онова, което ти носи радост.

