Мария Здравкова: Извинявам се на съотборничките си

Мария Здравкова заяви, че съжалява и се извинява на съотборничките си от олимпийската щафета в биатлона, в която бе на трети пост.

Преди това Лора Христова и Милена Тодорова с великолепно представяне изведоха България до второ място. Мария също тръгна добре, но при втората стрелба трябваше да направи 2 наказателни обиколки, което смъкна карето ни на 12-а позиция, на която и завърши.

"Много съжалявам и се извинявам на съотборничките си. Не знам какво се случи. През цялата олимпиада не се получаваше стрелбата от прав. Днес също не се получи. Бях напълно концентрирана, спокойна. Нямам обяснение какво стана", сподели тя.

Здравкова пожела успех на Лора и Милена в масовия старт в събота.

"Пожелавам им най-искрено и двете да бъдат на стълбичката. Знам, че го могат. Просто трябва да са спокойни, да си вярват и всичко ще се получи", каза Мария.