Спорт по телевизията днес

3692
"Лудогорец" приема довечера “Ференцварош” в първи мач от плейофите за осминафиналите в Лига Европа..

9,10 ч "Олимпийско утро" БНТ 1

9,45 ч Футбол, "Макартър" - "Банкок Ю" "Диема спорт" 3

10,00 ч ОИ, кърлинг Eurosport 1

10,45 ч ОИ, ски алпинизъм Eurosport 1

11,00 ч ОИ, северна комбинация Eurosport 2/БНТ 3

12,00 ч Футбол, "Гамба" - "Поханг" "Нова спорт"

12,00 ч Голф MAX sport 2

12,30 ч Тенис, турнир в Доха MAX sport 3

13,25 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2

14,55 ч ОИ, северна комбинация БНТ 3

15,05 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2

15,25 ч ОИ, северна комбинация Eurosport 1

15,45 ч ОИ, хокей на лед, Швейцария - Швеция (ж) Eurosport 1

16,00 ч Баскетбол, "Берое" - "Локомотив" MAX sport 1

17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2

18,10 ч ОИ, бързо пързаляне с кънки Eurosport 1

18,30 ч Тенис, турнир в Доха MAX sport 2

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Баскетбол, "Рилски спортист" - "Академик" MAX sport 1

19,00 ч "Днес на игрите" БНТ 1

19,00 ч Баскетбол, "Валенсия" - "Жовентут" "Нова спорт"

19,40 ч ОИ, хокей на лед, САЩ - Канада (ж) Eurosport 2

19,45 ч Футбол, ПАОК - "Селта" bTV Action

19,45 ч Футбол, "Зрински Мостар" - "Кристал П" RING

19,45 ч Футбол, "Фенербахче" - "Нотингам" MAX sport 4

20,00 ч ОИ, фигурно пързаляне Eurosport 1/БНТ 3

21,30 ч Тенис, турнир в Рио де Жанейро MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Селтик" - "Щутгарт" bTV Action

22,00 ч Футбол, "Лудогорец" - "Ференцварош" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Панатинайкос" - "Виктория" RING

22,00 ч Футбол, "Лил" - "Цървена звезда" MAX sport 4

22,00 ч Баскетбол, "Реал" - "Уникаха" "Нова спорт"

22,00 ч ОИ, фигурно пързаляне Eurosport 1/БНТ 1

23,10 ч Снукър Eurosport 2

0 ч Тенис, турнир в Рио де Жанейро MAX sport 2

0,30 ч Голф Eurosport 2

1,00 ч Тенис, турнир в Делри Бийч MAX sport 1

2,30 ч Футбол, "Ланус" - "Фламенго" MAX sport 4

