Джони Велинов повече от месец се бори за живота си...

Канада избегна резил в хокея на олимпиадата, би Чехия в продължението

Георги Банов

Вратарят на Канада Бинингтън спасява положението.

Канада избегна на косъм елиминиране още на 1/4-финал на олимпиадата в хокея, като победи с 4:3 Чехия след продължения.

19-годишната сензация Маклин Целебрини откри за Канада, но до края на първата третина Лукаш Седлак и Давид Пастернак обърната резултата. Във втората Нейтън Маккинън успя да изравни, когато канадците бяха с човек повече на леда.

По-малко от 8 минути преди края чехите хванаха на контра канадците и Ондрей Палат вкара за 3:2. 207 секунди преди края капитанът на "Монреал Кенедиънс" Ник Сузуки изравни. 82 секунди след началото на допълнителното време, което се играе с трима хокеисти плюс вратар Мич Марнър прапарира Достал за победния гол.

