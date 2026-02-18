ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роби Кийн притеснен от терена в Разград: В момента бялото е повече от зеленото

Роби Кийн Снимка: "Ференцварош"

Легендата на Ирландия и наставник на унгарския гранд "Ференцварош" Роби Кийн е притеснен от състоянието на терена заради снега в Разград, където утре вечер от 22 ч е първата среща от плейофния кръг за влизане в осминафиналите на Лига Европа с "Лудогорец".

„Надяваме се до началото на мача теренът да бъде подготвен по най-добрия начин. В момента бялото е повече от зеленото.

Студеното време е нещо нормално, случва се и в Унгария. Възможно е теренът да бъде кален или тежък, но това ще важи и за двата отбора. Какъвто и да е теренът, трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат.

Познаваме се добре с противника, но той имат нов треньор и това означава промени в начина им на игра. "Лудогорец" е много силен отбор с опит в Европа и разполага с бързи нападатели. Подготвени сме, но трябва да бъдем внимателни. Очаквам труден мач. Целта ни е ясна – искаме да бъдем сред 16-те най-добри отбора в Лига Европа", коментира Кийн на пресконференцията.

Този сезон двата отбора вече играха 3 пъти в евротурнирите, като "Лудогорец" направи едно реми и падна 2 пъти.

