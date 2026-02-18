Лора и Милена със силна заявка за масовия старт, Христова с 95,83% точност в стрелбата на олимпиадата

Лора Христова и Милена Тодорова дадоха силна заявка за масовия старт в събота, въпреки че щафетата ни завърши на 12-о място на олимпиадата.

Двете ни топбиатлонистки бягаха на първите два поста и цели два пъти България бе начело. След това обаче Мария Здравкова рухна в стрелбата, навъртя две наказателни обиколки и тимът ни падна назад. Валентина Димитрова се справи прилично на последния пост и така завършихме в средата на класирането.

На този фон Лора Христова отново стреля безгрешно и престоя най-късо време на стрелбището.

След щафетата тя вдигна процента на изстрелите си до 95,83 (72 изстрела, 69 точни), което е невиждано в най-тежкото съоръжение от всички в биатлона. Всички се оплакват от надморската височина и влизането след изкачване, а на Лора все едно не ѝ пука.

Милена пък бяга срещу водачката в класирането за световната купа Лу Жанмоно (Франция), която е прочута със скоростта си на пистата. И бегово бе втора на поста си, само на 16,7 секунди от французойката. Това показва страхотна форма, която може да покаже в събота. Тодорова използва четири допълнителни патрона, като се измъкна от трудна ситуация на стрелбището.

“Имаше малко притеснение, защото не си отговорен само за себе си, но и за останалите момичета. Радвам се, че ми се получи стрелбата, това дава увереност за масовия старт. Ще ми е много интересно да участвам на масов старт, защото ще е първи за мен”, обясни Лора Христова.

“Ските ни вървяха страхотно. Чувствам се силна. Направих отново грешки в стрелбата, но се чувствах доста по-силна от преди. На легнал пропуснах заради лек вятър, но направих корекция и всичко бе наред”, обясни Милена Тодорова.

Мария Здравкова се извини на съотборничките си. Двете с Лора Христова остават в Италия, за да тренират на спокойно в Ливиньо. В България около Лора ще бъде ад и заради това е решението да се продължи на спокойствие. Световната купа се подновява в началото на март във Финландия и вече всички се страхуват от Христова.

Тя трябваше да спре пред абсолютно всяка една телевизия с права за биатлона.

“Реално имахме сили за осмицата, ако не беше станало това с Мария. Но фактът остава, че вече имаме две състезателки на световно ниво. Което ни дава право да помечтаем за масовия старт”, заяви кметът на Чепеларе Боран Хаджиев, който дойде специално за състезанието. Той е първият треньор на олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска. На старта присъства и принцът на Монако Албер.

Франция продължи доминацията си в биатлона на олимпиадата. Камий Бене, Лу Жанмоно, Осеан Мишелон и Жулия Симон точно като мъжете преодоляха една наказателна обиколка и изпревариха Швеция с невероятните 51,3 секунди, като Симон рязко намали темпото срещу Хана Йоберг. Бронзът остана за Норвегия.

Пореден крупен провал претъпя Германия, като щафетата завърши на четвърто място. Така две състезания преди края немците са спечелили само един бронзов медал на игрите в Милано/Кортина, и то в първия ден в смесените квартети. На този фон Франция е вече с 10 отличия, от които 5 титли. Норвегия е с 9 медала, от които две първи места. Само 7 държави са спечелили нещо от олимпиадата, като България е сред тях заради бронза на Лора Христова.