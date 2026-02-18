Всички медалисти от ден №12 на олимпиадата в Милано/Кортина

Ски бягане, отборен спринт за мъже:

1. Норвегия (Ейнар Хедегард и Йоханес Клаебо) - 18:28.98 минути

2. САЩ (Бен Огдън и Гас Шумейкър) - на 1.37 секунди

3. Италия (Елиа Барп и Федерико Пелегрино) - на 3.31

- - -

22. БЪЛГАРИЯ (МАРИО МАТИКАНОВ и ДАНИЕЛ ПЕШКОВ) - 6:17.24 минути в квалификациите

Ски бягане, отборен спринт за жени:

1. Швеция (Йона Сундлинг и Мая Далквист) - 20:29.99 минути

2. Швейцария (Надя Келин и Надин Фендрих) - на 1.40 секунди

3. Германия (Лаура Гимлер и Колета Ридзек) - на 5.87 секунди

Ски алпийски дисциплини, слалом за жени:

1. Микаела Шифрин (САЩ) - 1:39.10 минути

2. Камий Раст (Швейцария) - на 1.50 секунди

3. Анна Свен Ларсон (Швеция) - на 1.71 секунди

- - - - - - - - - - - -

41. АНИНА ЦУРБРИГЕН (БЪЛГАРИЯ) - на 10.70 секунди

Ски свободен стил, въздушна акробатика за жени:

1. Мънтао Сюй (Китай) - 112.90 точки

2. Даниел Скот (Австралия) - 102.17

3. Ци Шао (Китай) - 101.90

Сноуборд, слоупстайл, мъже:

1. Имин Су (Китай) - 82.41 точки

2. Таига Хасегава (Япония) - 82.13

3. Джейк Кантър (САЩ) - 79.36

Сноуборд, слоупстайл, жени:

1. Мари Фукада (Япония) 87.83 точки

2. Зои Садовски (Нова Зеландия) 87.48

3. Кокомо Мурасе (Япония) 85.80

Биатлон, щафета на 4 по 6 километра за жени:

1. Франция (Камий Бене, Лу Жанмоно, Осеан Мишлон, Жулия Симон)

- 1:10:22.7 час (1 наказателна обиколка + 6 допълнителни патрона)

2. Швеция (Лин Гестблом, Ана Магнусон, Елвира Йоберг, Хана Йоберг) - на 51.3 секунди (1+7)

3. Норвегия (Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кнотен, Марен Киркайде) - на 1:07.6 минута (0+7)

- - -

12. БЪЛГАРИЯ (ЛОРА ХРИСТОВА, МИЛЕНА ТОДОРОВА, МАРИЯ ЗДРАВКОВА, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА) -

на 4:27.2 минути (2+10)

Шорттрек, щафета на 3000 метра за жени:

1. Република Корея (Мин-джон Чой, Джил-ли Ким, Сук-хи Шим, До-хи Но) - 4:04.014 минути

2. Италия - 4:04.107

3. Канада - 4:04.314

Шорттрек, 500 метра, мъже:

1. Стивън Дюбоа (Канада) - 40.835 секунди

2. Меле ван'Т Ваут (Нидерландия) - 40.912

3. Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) - 41.908