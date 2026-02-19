ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нюкасъл" разби 6:1 отбор на българи, "Интер" смра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22317065 www.24chasa.bg

"Арсенал" с огромен гаф - само 2:2 срещу последния "Уулвърхемптън"

2612
Снимка: Ройтерс

"Арсенал" май не иска да спечели първа титла на Англия от 22 г.

В изтеглен мач от 31-ия кръг на Висшата лига тимът на Микел Артета сгафи яко с реми 2:2 при гостуването си на "Уулвърхемптън", след като водеше с 2:0.

Така на върха в класирането лондончани, които в последните си 7 мача от първенството имат само 2 победи, събраха 57 точки. Втория "Манчестър Сити" е с 53 и мач по-малко.

Букайо Сака (5) и Пиеро Инкапие (56) вкараха за "Арсенал".

Уго Буено намали изоставането на "вълците" в 61-ата мин.

Италианският национален защитник Рикардо Калафиори си вкара автогол (94), за да помрачи вечерта.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)