"Арсенал" с огромен гаф - само 2:2 срещу последния "Уулвърхемптън"

"Арсенал" май не иска да спечели първа титла на Англия от 22 г.

В изтеглен мач от 31-ия кръг на Висшата лига тимът на Микел Артета сгафи яко с реми 2:2 при гостуването си на "Уулвърхемптън", след като водеше с 2:0.

Така на върха в класирането лондончани, които в последните си 7 мача от първенството имат само 2 победи, събраха 57 точки. Втория "Манчестър Сити" е с 53 и мач по-малко.

Букайо Сака (5) и Пиеро Инкапие (56) вкараха за "Арсенал".

Уго Буено намали изоставането на "вълците" в 61-ата мин.

Италианският национален защитник Рикардо Калафиори си вкара автогол (94), за да помрачи вечерта.