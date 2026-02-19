"Нюкасъл" разби 6:1 отбор на българи, "Интер" смразен 1:3 над полярния кръг (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антъни Гордън вкара 4 гола за победата на "Нюкасъл" с 6:1 над "Карабах" в Азербайджан в първи мач от плейофите за влизане в 1/8-финалите на Шампионската лига. Англичанинът събра карето попадения преди почивката.

Така той е вторият в Шампионската лига след бразилеца Луис Адриано с 4 попадения за едно полувреме. Той вкара 5 пъти за "Шахтьор" (Донецк, Украйна) при 7:0 над БАТЕ (Беларус) през 2014-а.

В щаба на "Карабах" има 3-ма българи - Чудомир Чокаров, Марио Митов и Владислав Януш.

Малко нас северния полярен кръг пък италианският гранд "Интер" бе смразен 1:3 от норвежкия "Будьо/Глимт".

Други резултати:

"Брюж" - "Атлетико" (М) 3:3

"Олимпиакос" - "Байер" (Л) 0:2

Реваншите са на 24 февруари.