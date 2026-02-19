ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след 12-ия ден на олимпиадата,...

Класиране по медали след 12-ия ден на олимпиадата, България е 25-а

Йоханес Клаебо, както е популярен у нас ски бегачът, чието име на норвежки е Юханес Клаебу, вече има 10 златни медала от олимпийски игри. Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 15 8 10 33

2. Италия 9 5 12 26

3. САЩ 7 11 6 24

4. Франция 6 7 4 17

5. Нидерландия 6 7 2 15

6. Швеция 6 6 3 15

7. Германия 5 8 8 21

8. Австрия 5 8 4 17

9. Япония 5 6 11 22

10. Швейцария 5 4 3 12

11. Канада 4 4 6 14

12. Австралия 3 2 1 6

13. Великобритания 3 0 0 3

14. Китай 2 3 4 9

15. Република Корея 2 2 3 7

16. Чехия 2 2 0 4

17. Словения 2 1 1 4

18. Бразилия 1 0 0 1

Казахстан 1 0 0 1

20. Полша 0 3 1 4

21. Нова Зеландия 0 2 1 3

22. Латвия 0 1 1 2

23. Грузия 0 1 0 1

24. Финландия 0 0 4 4

25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

26. Белгия 0 0 1 1

