Класиране по медали след 12-ия ден на олимпиадата, България е 25-а

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 15 8 10 33
2. Италия 9 5 12 26
3. САЩ 7 11 6 24
4. Франция 6 7 4 17
5. Нидерландия 6 7 2 15
6. Швеция 6 6 3 15
7. Германия 5 8 8 21
8. Австрия 5 8 4 17
9. Япония 5 6 11 22
10. Швейцария 5 4 3 12
11. Канада 4 4 6 14
12. Австралия 3 2 1 6
13. Великобритания 3 0 0 3
14. Китай 2 3 4 9
15. Република Корея 2 2 3 7
16. Чехия 2 2 0 4
17. Словения 2 1 1 4
18. Бразилия 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
20. Полша 0 3 1 4
21. Нова Зеландия 0 2 1 3
22. Латвия 0 1 1 2
23. Грузия 0 1 0 1
24. Финландия 0 0 4 4
25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
26. Белгия 0 0 1 1