Илия Груев и Дан Джеймс влязоха в час

Играчите на “Лийдс” Илия Груев и Даниел Джеймс посетиха началното училище Our Lady’s за семинар на тема равенство, многообразие и приобщаване, организиран от фондацията на английския клуб.
Децата от 5-и клас трябваше да решават с помощта на гостите си как да се постъпи при различни аспекти на футбола. Например - хранителния режим, скандал между звезда на отбора и мениджъра, подаване на молба за трансфер от ключов играч и др.
От учениците се изискваше да помислят върху важността на приобщаването на всеки независимо от расата, пола, сексуалната ориентация или културния произход.
“Децата дадоха някои много добри идеи, а след това дискутирахме. Беше чудесно”, сподели Груев.