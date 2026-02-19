Илия Груев и Дан Джеймс влязоха в час

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Играчите на “Лийдс” Илия Груев и Даниел Джеймс посетиха началното училище Our Lady’s за семинар на тема равенство, многообразие и приобщаване, организиран от фондацията на английския клуб.

Децата от 5-и клас трябваше да решават с помощта на гостите си как да се постъпи при различни аспекти на футбола. Например - хранителния режим, скандал между звезда на отбора и мениджъра, подаване на молба за трансфер от ключов играч и др.

От учениците се изискваше да помислят върху важността на приобщаването на всеки независимо от расата, пола, сексуалната ориентация или културния произход.

“Децата дадоха някои много добри идеи, а след това дискутирахме. Беше чудесно”, сподели Груев.

