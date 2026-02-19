"Реал" готви оферта от 100 млн. евро за нападател на ПСЖ

Нападателят на "Пари Сен Жермен" Дезире Дуе е привлякъл вниманието на ръководството на "Реал". Грандът от Мадрид е готов да плати 100 милиона евро за трансфера на младока, според El Nacional.

"Реал" може да предложи на Дуе повече игрово време, отколкото получава в момента в парижкия клуб. Дезире Дуе се присъедини към ПСЖ от "Рен" през 2024 г. за 50 милиона евро. Договорът му е до юни 2029 г. През този сезон нападателят е записал 23 участия за парижани във всички състезания, като е отбелязал осем гола и е дал пет асистенции.

Transfermarkt оценява стойността на играча на 90 милиона евро. Дуе беше обявен за млад футболист на годината за 2025 г. от наградите Globe Soccer Awards.