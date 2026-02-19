ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Расистки обиди за защитник на "Ювентус" след 2:5 от "Галатасарай"

Защитникът на "Ювентус" Лойййд Кели (в средата) се бори за топката в мача с "Галатасарай". Снимка: Ройтерс

Защитникът на "Ювентус" Лойд Кели се сблъска с расистки обиди след мач от плейофите на Шампионската лига срещу "Галатасарай4 в Истанбул, който завърши с победа с 5:2 за турския отбор. Англичанинът, който е от ямайски произход, получи съобщение в социалните мрежи с текст "Върни се в зоологическата градина", съобщава Calcio e Finanza.

Кели се обърна към феновете в социалните мрежи: "Критиката е част от живота и част от спорта и винаги съм приемал това: всеки има право на собствено мнение. Но няма да приема това. Думите и действията имат значение и последствия."

Торинският клуб също публикува изявление, осъждащо инцидента.

