Букайо Сака подписа нов договор с "Арсенал"

1980
Букайо Сака с гаджето си Толами Бенсън

Трансферният гуру Фабрицио Романо сподели информация за удължаването на договора между "Арсенал" и крилото Букайо Сака.

"Чакаме официално съобщение, но Букайо Сака подписа нов дългосрочен договор с "Арсенал". Сделката е завършена. Всички формалности са уредени с агента му и със самия играч. Букайо Сака ще остане в клуба с нов петгодишен договор с увеличение на заплатата."

"Това е важен момент, защото "Арсенал" върши важна работа, за да гарантира, че всички ключови футболисти са доволни от заплатите си. Това включва Букайо Сака и Давид Рая. След това мисля, че ще говорим за Деклан Райс. "Арсенал върши важна работа по отношение на договорите", казва Романо в своя YouTube канал.

Букайо Сака с гаджето си Толами Бенсън
