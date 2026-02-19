ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ливърпул" не пуска унгарска звезда в "Реал"

1156
Груев пак притиска унгареца Собослай.

"Ливърпул" планира да блокира трансфера на халфа Доминик Собослай в "Реал", съобщава TEAMtalk.

През последните дни медиите активно обсъждат евентуален трансфер на халфа, свързвайки го с испанския клуб. 

Селекционерът на унгарския национален отбор Марко Роси също заяви, че Собослай мечтае да играе в Мадрид от детството си. Мърсисайдци обаче нямат намерение да продават играча.

"Ливърпул" планира да удължи договора на Собослай и преговорите вече са започнали. Настоящият договор на 25-годишния футболист го обвързва с клуба до средата на 2028 г. Transfermarkt оценява стойността му на 85 милиона евро.

