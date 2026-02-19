"Ливърпул" не пуска унгарска звезда в "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ливърпул" планира да блокира трансфера на халфа Доминик Собослай в "Реал", съобщава TEAMtalk.

През последните дни медиите активно обсъждат евентуален трансфер на халфа, свързвайки го с испанския клуб.

Селекционерът на унгарския национален отбор Марко Роси също заяви, че Собослай мечтае да играе в Мадрид от детството си. Мърсисайдци обаче нямат намерение да продават играча.

"Ливърпул" планира да удължи договора на Собослай и преговорите вече са започнали. Настоящият договор на 25-годишния футболист го обвързва с клуба до средата на 2028 г. Transfermarkt оценява стойността му на 85 милиона евро.