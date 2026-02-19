ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клисурски: Обезпечаване на изборите, удължаване на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22319100 www.24chasa.bg

Банско посрещна тържествено и Радослав Янков

1948
Радослав Янков също бе посрещнат тържествено от кмета на Банско Стойчо Баненски.

Радослав Янков бе официално приветстван от ръководството и цялата общинска администрация на Община Банско, след вдъхновяващото си участие на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави Радо за неговите постижения, за силния дух и достойното представяне, с което за пореден път прослави Банско и България на световната зимна сцена. В словото си той подчерта, че Радослав Янков е пример за отдаденост, дисциплина и устрем – качества, които го превръщат в вдъхновение за десетки млади спортисти.

В знак на признателност и дълбоко уважение към неговите постижения, кметът връчи на Радослав Янков специално гравиран плакет с неговото име – символ на почитта на целия град към труда, постоянството и успехите му.

По време на срещата бе изразена благодарност и към неговия треньор – Георги Атанасов, който със своя професионализъм, всеотдайност и постоянна подкрепа има ключова роля в изграждането на успехите на спортиста.

Радослав Янков също бе посрещнат тържествено от кмета на Банско Стойчо Баненски.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)