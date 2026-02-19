Сериозна контузия за капитана на "Интер"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на "Интер" Лаутаро Мартинес е получи контузия по време на загубата с 1:3 от "Бодьо/Глимт" в първия плейофен мач от Шампионската лига. Първоначалните прегледи сочат проблем в областта на прасеца, вероятно обострен от твърдия изкуствен терен в Норвегия.

Старши треньорът Кристиан Киву определи контузията като "доста сериозна" и изрази опасения, че нападателят ще отсъства за „известно време".

Почти сигурно е, че ержентинският национал ще пропусне реванша срещу "Бодьо/Глимт" на „Сан Сиро" следващия вторник. Под въпрос е и участието му в предстоящото дерби срещу "Милан" в началото на март.

През настоящия сезон в серия "А" Лаутаро е основната фигура в атаката на "нерадзурите" с 14 реализирани гола.