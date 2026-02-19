ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клисурски: Обезпечаване на изборите, удължаване на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22319118 www.24chasa.bg

Сериозна контузия за капитана на "Интер"

776
Лаутаро Мартинес позира със спечелени трофеи след подписването на новия договр. Снимка: "Интер"

Капитанът на "Интер" Лаутаро Мартинес е получи контузия по време на загубата с 1:3 от "Бодьо/Глимт" в първия плейофен мач от Шампионската лига. Първоначалните прегледи сочат проблем в областта на прасеца, вероятно обострен от твърдия изкуствен терен в Норвегия.

Старши треньорът Кристиан Киву определи контузията като "доста сериозна" и изрази опасения, че нападателят ще отсъства за „известно време".

Почти сигурно е, че ержентинският национал ще пропусне реванша срещу "Бодьо/Глимт" на „Сан Сиро" следващия вторник. Под въпрос е и участието му в предстоящото дерби срещу "Милан" в началото на март.

През настоящия сезон в серия "А" Лаутаро е основната фигура в атаката на "нерадзурите" с 14 реализирани гола.

Лаутаро Мартинес позира със спечелени трофеи след подписването на новия договр. Снимка: "Интер"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)