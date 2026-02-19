185 822 евро за заплати на звездата ни Саръбоюков и още 9 перспективни атлети до Лос Анджелис 2028

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българска федерация лека атлетика е осигурила заплати на 10 млади и перспективни състезатели до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а, обяви президентът на централа Георги Павлов.

Звездата ни Божидар Саръбоюков (европейски шампион в зала и нов национален рекордьор с 2 поправки тази година), Пламена Миткова, Лъчезар Вълчев, Александра Начева, Никола Караманолов, Христо Илиев, Сияна Бръмбарова, Димо Андреев, Георги Петков и Християн Касабов ще имат месечни възнаграждения.

Зинга Барбоса и Радина Величкова са получили еднократна помощ от 10 хиляди евро. Общата сума е в размер на 205 822 евро.

Така за заплати на гореспоменатите 10 атлети са 185 822 евро, което до лятото на 2028-а прави около 640 евро на месец.