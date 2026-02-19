ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Павела Митова: Цицелков е имал петгодишна забрана ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22320156 www.24chasa.bg

185 822 евро за заплати на звездата ни Саръбоюков и още 9 перспективни атлети до Лос Анджелис 2028

2892
Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

Българска федерация лека атлетика е осигурила заплати на 10 млади и перспективни състезатели до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а, обяви президентът на централа Георги Павлов.

Звездата ни Божидар Саръбоюков (европейски шампион в зала и нов национален рекордьор с 2 поправки тази година), Пламена Миткова, Лъчезар Вълчев, Александра Начева, Никола Караманолов, Христо Илиев, Сияна Бръмбарова, Димо Андреев, Георги Петков и Християн Касабов ще имат месечни възнаграждения.

Зинга Барбоса и Радина Величкова са получили еднократна помощ от 10 хиляди евро. Общата сума е в размер на 205 822 евро.

Така за заплати на гореспоменатите 10 атлети са 185 822 евро, което до лятото на 2028-а прави около 640 евро на месец.

Божидар Саръбоюков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание