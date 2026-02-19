ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА пусна благотворителни мартеници

Фондация ЦСКА и Фондация ОЛЕ МАЛЕ си подават ръка за една по-светла Баба Марта! Те обединяват сили, за да направят месец март по-топъл, по-светъл и по-добър, написаха от футболния клуб.

„Пускаме в продажба мартенички с кауза, изработени с много любов от родители на деца с увреждания. Всяка мартеница носи не само символа на здравето и надеждата, но и реална подкрепа. Събраните средства ще отидат за семействата на деца със специални нужди.

Мартеничките можете да откриете в официалния клубен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска" 12, мобилния ни магазин, както и онлайн. Надяваме се заедно да превърнем първомартенската традиция в подкрепа. Армейци, нека покажем, че сме общност, която си помага. Че сме силни не само на терена, а и в правенето на добро!

Нека се подкрепяме! Нека превърнем всяка мартеничка в знак на съпричастност.

Заедно можем повече! Заедно можем да дадем надежда!

Защото ние в ЦСКА сме силни когато сме обединени!", обявиха още "червените".

