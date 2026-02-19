Почина бащата на "червения динамит"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният германски треньор Сеп Пионтек е починал на 85-годишна възраст след кратко боледуване. Семейството на бившия футболист на "Вердер" потвърди новината пред датския телевизионен канал TV2.

В Германия, освен „зелено-белите", Пионтек ръководил още "Фортуна" (Дюселдорф) и "Санкт Паули". Като национален селекционер той бе начело на Хаити, Дания, Турция и Гренландия.

Пионтек прекара 11 години начело на датския национален отбор.

През 1984 г. е избран за „Датчанин на годината" след участието на европейското с полуфинал.

През 2011 г. става първият чужденец, приет в Залата на славата на датския футбол.

Участва с националния отбор и на Евро 1988.

В ранните години на Бундеслигата Пионтек играе като защитник за "Вердер". С него отборът от Бремен печели първата си шампионска титла през 1965 г.

Контузия слага край на активната му кариера, той придобива треньорски лиценз.

Преди да поеме Дания през 1979 г., той води "Вердер", "Фортуна" (Дюселдорф), националния отбор на Хаити и "Санкт Паули". Пионтек е бащата на легендарния отбор, известен като „червения динамит", който бе много силен през 80-те години на миналия век.

Благодарение на успехите си Пионтек придобива култов статут в Дания. Под негово ръководство през 1986 г. в Мексико датчаните участват за първи път на световно първенство и достигат до осминафиналите.

Той напуска поста национален селекционер през 1990 г. Следват ангажименти в Турция, в няколко датски клуба и в Гренландия.