Руска порно звезда обеща секс маратон на ски бегач, ако спечели олимпийски медал

Руската порно актрисата Мери Рок направи неустоимо предложение на ски-бегача Савелий Коростельов. Тя обеща да прекара 16 часа в интимни ласки със своя сънародник, ако той спечели медал на олимпийските игри в Милано/Кортина.

22-годишният Коростельов, който се състезава с неутрален статут на игрите, вече участва в скиатлона, където завърши четвърти, но му предстои още един старт в 50-километровия масов старт. Преди дни руснакът се оплака от липсата на презервативи в олимпийското село, пише БТА.

„Аз съм фен на спорта и олимпийските игри. Много се притеснявам за Савелий Коростельов. Много съжалявам, че в едно от предишните си състезания той за малко не спечели бронзов медал. Но в следващия му старт в маратона съм сигурна, че Савелий ще се качи на подиума. За да го мотивирам, обещавам 16-часов секс маратон, ако спечели медал. Савелий, вярвам в теб!", заяви Рок.