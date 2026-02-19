ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на УЕФА за разследването на расистките обиди към Винисиус

2680
СНИМКА: РОЙТЕРС

Испанският футболен гранд "Реал" (Мадрид) публикува изявление, в което твърди, че е предоставил „всички налични доказателства" на УЕФА, за да помогне на разследването за расизъм срещу нападателя Винисиус Жуниор.

Бразилската звезда докладва на съдията, че е получил расистка обида от играча на "Бенфика" Джанлука Престиани по време на сблъсъка от плейофите в Шампионската лига.

УЕФА съобщи вчера, че е започнато дисциплинарно разследване на събитията от мача, а от Реал днес излязоха с официална позиция.

„Реал" (Мадрид) обявява, че днес са предоставени на УЕФА всички налични доказателства, свързани с инцидента. Нашият клуб активно съдейства на разследването на УЕФА след недопустимите расистки епизоди в този мач", написаха от клуба.

„Реал" е благодарен за всеобщата подкрепа и съчувствие, които получи нашият играч Винисиус Жуниор от всички сектори на глобалната футболна общност. "Реал" (Мадрид) ще продължи да работи, съвместно с всички институции, да изкорени расизма, насилието и омразата в спорта и обществото", пише още в изявлението.

От "Бенфика" защитиха своя играч след случая, заявявайки, че той не е изричал обидните слова.

СНИМКА: РОЙТЕРС

