Влизането в историята отвъд Полярния кръг

Първи сезон в Шампионската лига, на крачка от 1/8-финалите и няколко рекорда. Това е кратката история на кампанията на “Бодьо/Глимт” в турнира на богатите.

А само 2 кръга преди края на същинската фаза в Шампионската лига отборът бе далеч от топ 24 и никой не ги слагаше в сметките. А за капак затваряше кампанията с мачове срещу “Манчестър Сити” и “Атлетико” (М). Е, отборът, играещ отвъд Северния полярен кръг, победи и стигна плейофите.

А сега норвежкият тим, базиран в едноименния град, който е с население от близо 50 хил. души, вече постигна това, с което малко отбори могат да похвалят.

С победата си 3:1 вкъщи в първия плейоф с “Интер” отборът се превърна в едва четвъртия тим извън петте най-големи лиги в Европа, който печели три поредни мача в кампания на Шампионската лига на УЕФА, като всеки от тях е срещу отбори от тези лиги. Преди норвежците това постигат “Панатинайкос” през сезон 2001/2002, “Бенфика” през 2005/2006 и “Зенит” през 2015/2016.

На всичкото отгоре стойността на играчите на “Бодьо” е втората най-ниска в елиминациите на Шампионската лига в историята. Най-малко, така да се каже, струва отборът на “Карабах”, също от този сезон.

И въпреки че е поне 10 пъти по-евтин от “Интер”, отборът от Норвегия пречупи миналогодишния финалист в турнира. След победата шансът на “Бодьо” да стигне до 1/8-финалите е 58%. А преди да се изиграе първият двубой от сблъсъка, той е към 15. Реваншът е след седмица в Милано. А най-важният човек в “Интер” няма да може да помогне на тима си. Капитанът Лаутаро Мартинес вероятно е с тежка контузия. И е аут от срещата.

Поражението за “нерадзурите” пък накара цяла Италия да трепери. Причината - Ботушът може да остане без представител в 1/8-финалите. Във вторник “Ювентус” падна 2:5 от “Галатасарай”, а “Аталанта” отстъпи 0:2 на “Борусия” (Дортмунд). И по този начин има огромна вероятност Апенините да приключат рано-рано с турнира на богатите.

Антъни Гордън от “Нюкасъл” пък също вече има запазено място в историята на най-комерсиалния футболен турнир. Асът на англичаните заби 4 гола при гръмкия успех 6:1 като гост на “Карабах”. Така той вече има 10 попадения на сметката си през тази кампания и се превърна във втория англичанин, който достига двуцифрен брой голове в една кампания от Шампионската лига след Хари Кейн. Гордън вкара попаденията си през първата част, което в турнира е правено само от Адриано.

“Нюкасъл” пък е едва вторият отбор в историята на турнира, който води с 5:0 на почивката в мач от елиминациите след “Байерн” срещу “Порто” през 2015 г.

