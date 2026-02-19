Реферът Кабаков: Никой не харесва футболния съдия

"Никой не харесва футболния съдия. Но дали в България, в Италия, в Англия и в която и да е държава, структурата е организирана по един и същи начин. Отборите, футболистите, медиите - доста пъти с основание, но и доста пъти без основение, атакуват футболните съдии и естествено нас, като хора. Но аз казах, че ние се отнасяме много професионално към нашата си подготовка. И лишаваме себе си, а и нашите семейства от време. Както и футболисти, треньори и хора, които съпътстват този процес. Но нищо не е по-различно и при нас".

Това каза в интервю за подкаста на БФС най-добрият ни съдия Георги Кабаков.

"И когато бъдеш критикуван неоснователно, чувството не е приятно. Много пъти - за себе си казвам, а и съдиите, са били критикувани основателно. Тогава пък е най-големият бич, лично за мене и мога да го отбележа. Защото когато допуснеш една грешка, която е явна за цялата футболна общественост, а пък само ти не си я видял, много трудно можем да обясним - според хипотезата, че съдията я е направил волно защото....и така историята започва да бъде украсявана. Обаче зад тази грешка доста често и основно седи едно-единствено нещо - това, че съдията не е бил концентриран, не е имал възможност да я види. В по-ранното ми развитие като съдия - страх. Защото не съм бил сигурен дали това е правилното решение, а това решение може да обърне изхода на мача. Несигурност ......това са емоционалните състояния, които са в главата на един футболен съдия", коментира Кабаков.