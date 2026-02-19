ЦСКА се прицели в шампион на Аржентина

ЦСКА проявява интерес към защитника Факундо Родригес от аржентинския "Естудиантес", съобщава журналистът Сесар Луис Мерло.
Според информацията в социалната платформа "Х", "червените" водят преговори за привличането на 25-годишния аржентински централен защитник. "Армейците" искат да вземат играча под наем за година и половина с опция за закупуване.
Родригес има договор с аржентинския отбор до декември 2027-а година, а в transfermarkt е оценен на 800 000 евро.
С "Естудиантес" играчът печели титлата в шампионата на Аржентина "Клаусура" през 2025 година, а преди това е играл в еквадорския ЛДУ (Кито), с който триумфира с Копа Судамерикана през 2023 година.