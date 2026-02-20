Чии ликове бяха на забранената украинска каска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олимпиец се отказа, за да почете паметта на 22-ма спортисти, загинали при агресията на Русия

Най-големият скандал на олимпиадата се развихри около каската на украинския скелетонист Владислав Хераскевич. Той бе изхвърлен от МОК, защото била с политически оттенък.

Решението бе прието доста зле дори от съперниците му, като представителят на домакините Роланд Фишналер сложи руския флаг на своята каска в състезанията по сноуборд и никой не му направи дори забележка.

Украинците загубиха и дело в КАС, което бе безпредметно, след като състезанията вече бяха започнали. МОК се опита да потуши скандала, като върна акредитацията на Хераскевич и му позволи да носи черна превръзка, но с друга каска. Той категорично отказа и си тръгна от Италия.

Участниците в отборното състезание по скелетон от Украйна са вдигнали каските си в знак на уважение към решението на техния съотборник. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Ето кого е искал да почете украинецът:

Павло Ишченко - четирикратен шампион на Украйна по силов трибой, световен и европейски първенец. Загива в битка.

Назар Зуи - млад боксьор и футболист, загинал при бомбардировка на дома му.

Тарас Шпук - треньор на националния отбор за световните игри за ранени войници, чийто патрон е принц Хари. Загива в битка на 17 септември 2025 г.

Максим Галиничев - европейски шампион по бокс за юноши през 2017 г. Отказва се от първенството на континента за мъже и става доброволец.

Володимир Адрошчук - десетобоец, който е трябвало да участва на олимпиадата в Париж. Загива на 22 г. в битка.

Дариа Курдел - 20-годишна състезателка по спортни танци, която тренира с баща си, когато руснаците атакуват. Ранена фатално от шрапнел и умира в болницата.

Катерина Троян - бивша състезателка по лека атлетика. Оператор на дрон. Загива на 32 г. при руска атака.

Олексий Хабаров - национал по спортна стрелба. Загива на 31 г.

Мария Лебид - състезателка по спортни танци, която загива при ракетна атака над Днипро на 15 г.

Карина Бахур - кикбоксьорка, която загива при руска атака над Берестянка.

Андрий Куценко - професионален колоездач, който живее в Италия, но се прибира, за да се включи в 47-а механизирана бригада.

Микита Козубенко - състезател по скокове във вода. Загива на 31 г.

Дмитро Шарпар - вицешампион на Украйна по фигурно пързаляне. Загива на 25 г. в битката за Бахмут.

Андрий Яременко - борец, загинал дни преди 26-ия си рожден ден. Пилот на дрон.

Фьодор Епифанов - състезател по фехтовка, който става доброволец в първия ден на атаката на Русия. Загива на 11 декември 2023 г. едва на 19 г.

Виктория Ивашко - най-младата на каската. Джудистката загива при руска атака над Киев едва на 9 г.

Роман Полишчук - състезател на скок височина и скок на дължина. Загива в битката за Бахмут през 2023 г.

Евген Малишев - състезател по биатлон, участник на младежката олимпиада в Лозана през 2020 г. Загива на 19 г. в битката за родния Харков.

Иван Кононенко - състезател по силов трибой, също така и известен актьор. Изчезва безследно през ноември 2024 г. Обявен за мъртъв на 41 г. на 9 декември 2025 г.

Олексий Логинов - хокеен вратар, загинал едва на 23 г.

Алина Перехудова - 14-годишната щангистка загива от шрапнел, докато е у дома с майка си в Мариопул.

Катерина Дяченко - 11-годишната гимнастичка загива при бомардировка на Мариопул с родителите и брат си.