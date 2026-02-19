Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-и резултат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов завърши с 12-и резултат тестовете преди сезона във Формула 2.

В последната сесия на пистата край Барселона българският пилот на "Кампос рейсинг" направи 45 обиколки.

Първият кръг от шампионата е в Австралия на 6-8 март.