Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-и резултат

Никола Цолов завърши с 12-и резултат тестовете преди сезона във Формула 2.
В последната сесия на пистата край Барселона българският пилот на "Кампос рейсинг" направи 45 обиколки.
Първият кръг от шампионата е в Австралия на 6-8 март.
