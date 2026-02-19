Нарекоха шефовете на МОК “чистокръвни садисти”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рускиня носила табелата на делегацията на откриването

Две седмици след откриването на зимната олимпиада се заформи нов скандал около отношенията Русия - Украйна. Оказа се, че доброволецът, който е носил табелата на делегацията на Киев на “Сан Сиро”, е рускиня.

“Изглежда, хората от МОК не са само идиоти, а са си чистокръвни садисти”, написа в социалните мрежи говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи в социалните мрежи. Доброволката се оказа

руският архитект

Анастасия Кучерова,

която от години живее

и работи в Италия

Зад нея бе знаменоската на украинците Елисавета Сидорко.

Според самата Кучерова тя сама избрала да изведе делегацията на Киев.

“Украинският отбор не бе уведомен за решението на толкова голямо събитие да бъде изведен от човек от държавата, която води кървава война срещу нас”, се казва в изявление на правителството в Киев.

МОК отвърна на обвиненията на Тихи, като обясни, че и те разбрали от медиите, че доброволецът е рускиня.

“Имаше около 1200 доброволци, които трябваше да направят откриването незабравимо. Не може да проверим всеки един от тях”, заяви говорителят на организационния комитет Лука Часаса.

“Имаме малко да кажем по въпроса. За мен е все едно кой носи табелата”, каза пресдиректорът на МОК Майк Адамс.

По-късно самата Кучерова показа симпатия към Украйна.

Когато ходиш рамо до рамо с тези хора, разбираш, че

те имат пълното право

да мразят Русия,

заяви тя. За нея било важно да покаже, че не всички руснаци са еднакви.

За втори път олимпиадата се занимава с войната. Преди този скандал МОК бе оплют здраво и заради забраната скелетонист да носи каска с ликовете на жертви на Русия.

Официално само 13 спортисти от Русия и Беларус са на олимпиадата. Реално са много повече. Особено във фигурното пързаляне. Там само две жени и един мъж участват като неутрални спортисти. Но цели 21 са родени в Русия и са сменили националността си.

12 държави са си привлекли руски състезатели. 9 мъже и 12 жени са с нови паспорти, но някои като Никита Володин, който се състезава за Германия,

са си запазили и руския

Грузия е с пет натурализирани фигуристи и взе първия си медал в историята. Полша има трима, а Армения, Франция и Унгария - по двама. Азербайджан, Австралия, Израел, Казахстан, Нидерландия, България, Испания и други са с по един. Тримата американци при мъжете са с руски корени, но всички са родени зад океана от имигранти.

Дъщерята на скандалната треньорка Етери Тутберидзе - Даяна Дейвис, представлява Грузия. Тя е родена в Лас Вегас, състезаваше се в танцовите двойки за Русия до 2023 г., след което отиде в Тбилиси. Азаф Казимов първо се мести в Дортмунд, а от три години вече е испанец. Фигурното пързаляне не е единственият спорт, където има натурализирани руснаци, но там са най-много.