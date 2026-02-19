ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова на церемонията пред паметника на Лев...

Испанец и швейцарка с първите в историята титли по ски алпинизъм

Георги Банов

2684
Ориол Кол и Никита Филипов свалят кожата от ските си, за да продълат изчачването пеша.

Непобеденият от години французин Тибо Анселме се успя да спечели титлата в дебюта на ски алпинизма на олимпиадите. Той остана зад Ориол Кардона Кол (Испания) и руснака Никита Филипов, който се състезава като неутрален спортист.

При жените спечели Мариан Фатон (Швейцария) следвана от Емили Хароп (Франция) и Ана Алонсо Родригес (Испания).

Ски алпинизмът включва пантене със ски (отдолу е кожа, за да не се плъзгат), след което се свалят и се продължава пеша по стълби със ските на гърба и накрая спускане от над 700 метра със същия чифт.

Всичко това се случи на пистата "Стелвио" в Бормио.

