Испанец и швейцарка с първите в историята титли по ски алпинизъм

Непобеденият от години французин Тибо Анселме се успя да спечели титлата в дебюта на ски алпинизма на олимпиадите. Той остана зад Ориол Кардона Кол (Испания) и руснака Никита Филипов, който се състезава като неутрален спортист.

При жените спечели Мариан Фатон (Швейцария) следвана от Емили Хароп (Франция) и Ана Алонсо Родригес (Испания).

Ски алпинизмът включва пантене със ски (отдолу е кожа, за да не се плъзгат), след което се свалят и се продължава пеша по стълби със ските на гърба и накрая спускане от над 700 метра със същия чифт.

Всичко това се случи на пистата "Стелвио" в Бормио.