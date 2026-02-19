“Левски” привлича бранител, оценен на 400 хил. евро

“Левски” ще приключи със селекцията си в края на седмицата, след като обяви и последното си ново попълнение. Това ще бъде хърватският бранител Стипе Вуликич.

Бранителят се очаква днес на “Герена”, за да премине задължителните медицински прегледи, след което да подпише.

Защитникът идва от италианския “Сампдория”, но в клуба от серия “Б” не може да хване ръка. За последно той е играл на 26 януари, като оттогава е само на пейката. Иначе роденият в Сплит футболист е играл за италианските “Модена” и “Перуджа”.

Хърватинът е оценен на 400 хил. евро от портала transfermarkt, но “сините” със сигурност ще платят доста под тази сума за правата на бранителя. Очаква се сделката да е за около 100 хил. в единната европейска валута.

Привличането на бранител бе наложително, след като “Левски” се раздели с Цунами, който запълваше всички пробойни в задни позиции.

“Към момента не мога да кажа нищо за компании. Когато дойде времето, ще разберете. Нямаме срок за генерален спонсор”, каза изпълнителният директор на “Левски” Даниел Боримиров, след като той, мажоритарният собственик, футболисти и щаб поднесоха цветя и венци пред паметника на патрона на клуба Васил Левски.

“Предстои да разберем дали на “Лудогорец” ще му е трудно. Когато играеш на три фронта, е по-трудно да се концентрираш в първенството. Не знам какви са им целите”, каза още Боримиров дали “сините” имат сили да прекъснат хегемонията на разградчани. Столичани имат аванс от 7 точки пред 14-кратните шампиони на България, но нито веднъж през този сезон не записаха победа над съперника - завършиха наравно за първенството, и на два пъти отстъпиха 0:1 съответно за суперкупата и купата на България.

До края на сезона дуел “Левски” - “Лудогорец” ще има още три пъти, като първият от тях е в Разград в началото на следващия месец.

“Макун е един от нашите добри играчи и ще се радваме колкото се може по-скоро да се върне в игра”, добави още Боримиров. Бранителят със сигурност ще изпусне мача с ЦСКА 1948 в неделя в Бистрица.

