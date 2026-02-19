Легендата Волфганг Пихлер: Очаквам медали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има едно и половина места за тренировки по биатлон в България

“Очаквам медали”, закани се легендарният треньор Волфганг Пихлер, който дистанционно управлява биатлонистите ни от близо 2 години.

“Не забравяйте откъде тръгнахме. Нямаше нищо. Сега сме отбор”, допълни той преди масовия старт при жените, където ще участват Лора Христова и Милена Тодорова.

“Ние имаме един медал, толкова има и Германия. Сега сравнете двете държави”, допълни великият наставник, който на 23 януари навърши 71 години.

И наистина всички световни медии се занимават с българките, които са хитът на олимпиадата. Отникъде Лора Христова взе бронз в индивидуалното състезание, а Милена стана четвърта в спринта и показва невероятна бегова форма.

“Масовият старт е различно състезание. При него винаги се правят много грешки. При това положение не може да се изключва Лора Христова, която на олимпиадата показва невероятна издръжливост на стрелбището и при положение, че запази формата си, ще бъде в битката за медалите”, пише Biathlon Insider.

“Да не забравяме какъв е потенциалът като нация, като клубове, като материална база.

Ние сме длъжници

на спортистите

Имаме едно лицензирано стрелбище и едно полу, визирам в Троян, защото там не е напълно готова материалната база. Готово е само стрелбището, трябва да се направи и ролбан. Надявам се, че след като се завърши комплексът, ще имаме поне едно място, където може да тренират спокойно колегите”, обясни пък кметът на Чепеларе Боран Хаджиев, първият треньор на олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска.

“Държавата трябва да се замисли повече. Дължим го на спортистите. Голяма част от клубовете тренират по пътищата на България, тренират по нелицензирани стрелбища.

На всеки един от

треньорите може

да му вземат

разрешителното

на оръжието,

защото, стреляйки на някоя поляна или на някоя ливада, или на някое стрелбище без акт 16, всеки случаен гражданин може да позвъни на 112 и да му приберат оръжието и да му прекратят треньорската кариера. Може да станат и такива неща. В действителност в България имаме само две места, където може да се тренира нормално биатлон”, допълни той.