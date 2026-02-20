Микаела Шифрин избухна: Шибаняци, аз победих

Магазвездата в ските Микаела Шифрин избухна в социалните мрежи, след като сложи край на олимпийския си карък с титлата в слалома. От същата дисциплина на игрите в ПьонгЧанг тя бе занулена. В Пекин не взе нищо от пет старта, а в Милано/Кортина изпусна сигурна титла в отборната комбинация, след като Брийзи Джонсън спечели спускането и всички очакваха Шифрин да подпечата златото, а тя се провали с 11-о време и дори не взе медал. Но в слалома в Италия бе безапелационна с третата най-голяма разлика в историята.

“Аз спечелих! Отидох с лице към страха и адреналин и потенциала за критики и грубости от хора, които не знаят нищо и дори не се опитват да разберат. Аз спечелих. Застанах на старта и погледнах планината и трасето пред себе си и сърцето ми се свлече в задните части. Но когато започна броенето, аз натиснах - натиснах да преследвам, натиснах да спечеля. Натиснах да предизвикам и да взема. Натиснах да се предизвикам и да мечтая. Натиснах, за да повярвам. Аз спечелих. Поставях под въпрос всичко, което съм научила в живота, няколко пъти тази седмица. Поставих под въпрос колко сила има в сърцето ми и се чудех дали трябва да правя това, което правя. Поставих под въпрос моята сила и издръжливост. Всичко. Но оставих тези въпроси зад мен, когато застанах на старта. И спечелих! Аз се учех и растях с екипа си. Комуникирахме и стояхме заедно. Те ми дадоха сила. Знаехме какво може да ни струва. Но те застанаха до мен. Всеки ден. Аз спечелих. Погледнах своите противници. Чудех се дали и те се чувстват така. Почувствах момент на неудоволетворение... защо трябва да бъдеш толкова добра и в това? Не може ли да е по-леко? И тогава ме обзе чувството на благодарност. Благодаря, че ме натискахте. Благодаря ви, че винаги бяхте добри и разбиращи, а в същото време силни и люти. Благодаря ви, че или проправяхте пътя, или пък бяхте точно зад мен. Така заедно строшихме бариерите и издигнахме нашия спорт на ново ниво. Аз спечелих. Шибаняци, аз спечелих! Това тук е лотария и аз спечелих. А, да, и взех и медал”, написа Шифрин в социалните мрежи.