Чешки защитник обявен за враг №1 на Канада

Чешкият защитник Радко Гудаш, който играе за “Анахайм Дъкс”, вече официално е враг №1 на Канада. Той контузи звездата на северноамериканците Сидни Кросби, който ще пропусне 1/2-финалите и евентуалния финал на олимпийския турнир.

Гудаш влезе легално на Кросби, но не спря и го закова към леда, което накара капитана на “Питсбърг Пенгуинс” да напусне мача. В четвъртък той мина магнитен резонанс, за да се разбере точно каква е контузията.

“Не го направих нарочно. Надявам се Сидни да е добре”, заяви Гудаш. Брадатият защитник, който е висок 183 см и тежи 94 кг, не за първи път предприема подобен прийом в кариерата си.

Мачът, който Канада спечели с 4:3 след продължения, ще се запомни и с невероятен гаф на реферите. При третия гол на чехите, който едва не елиминира канадците, на леда са 8 човека от отбора - вратар плюс 7 полеви играчи. Според правилата в НХЛ попадението щеше да бъде отменено, но на олимпиада важат тези на международната федерация, които дават право на съдиите да преценяват кой влияе на играта и кой не.

Канада играе в петък от 17,40 часа българско време срещу олимпийския шампион Финландия, който обърна мача срещу Швейцария от 0:2 до 3:2 отново в допълнителното време. От 22,10 часа е двубоят САЩ - Словакия.

Американците постигнаха най-драматичния успех, и то срещу Швеция - съперник, който за последно бяха победили на олимпиада преди 66 години и имаха 8 поредни загуби. САЩ поведоха с гол на Дилън Ларкин, но 91 секунди преди края Мика Зибанеджад изравни. 3 минути и 27 секунди след началото на продължението Куин Хюз вкара попадението, което класира американците напред.