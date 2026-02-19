Лидерът във Втора лига взе спортен психолог от шампиона "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортният психолог Боряна Разсолкова вече е част от екипа на лидера във Втора лита "Дунав", съобщиха русенци.

"Нейната визитка е впечатляващо пътешествие през най-елитните спортни институции в света, а днес тя впряга този опит в полза на нашия клуб.

Разсолкова е признат експерт и лектор в структурите на УЕФА, единствената българка - преподавател по спортна психология и култура в "Аспайър Академи" в Катар, където разработва ключови учебни планове за развитието на млади спортисти и е гостувала на "Аякс" (Амстердам) за обмяна на опит и директно запознаване с методологията на една от най-добрите футболни школи в Европа.

Преди да пристигне в Русе, Боряна Разсолкова е част от спортно-техническия щаб на шампиона "Лудогорец" (Разград), където работи с всички възрастови групи и първия отбор.

Работила е и в Обединените арабски емирства и Катар като мениджър и специалист в спортни компании. Тя е пионер в дисциплината за тренировка на мозъка, която развива свръхконцентрация, бързи реакции и устойчивост – качества, които днес са решаващи за успеха на терена, отбелязаха още от щаба на "драконите".

Освен ангажиментите си към "Дунав", Боряна Разсолкова ще се грижи и за менталното израстване на учениците от Спортното училище в Русе", пишат от "Дунав".