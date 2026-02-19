Куртоа стана ортак на Джокович във френския "Льо Ман"

Френският футболен клуб "Льо Ман" обяви, че белгийският вратар на "Реал" Тибо Куртоа, в момента състезател на Реал Мадрид, се е присъединил към групата нови инвеститори в клуба като част от сделка за придобиване, водена от бразилския инвестиционен фонд OutField. Компанията става основен акционер, отбелязвайки началото на нова фаза в спортен и икономически план за традиционния клуб от региона Бретан, пише БТА.

А останалите участници в групата инвеститори не са никак случайни хора. Куртоа се присъединява към група инвеститори, която включва видни спортни фигури, най-вече сръбската тенис-звезда Новак Джокович, бившите пилоти от Формула 1 Фелипе Маса и Кевин Магнусен, както и бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис - основател на международната верига OakBerry, специализирана в приготвянето на асаи купи (суперхрана от Амазония) и смутита.

Сайтът yesscores.com отбелязва, че „тази стъпка е част от нарастващата тенденция спортните звезди да инвестират в европейски клубове, тъй като футболът се трансформира в глобална икономическа индустрия. Ролята на звездите вече не се ограничава само до спортния терен, а се е разширила до управление, инвестиции и изграждане на спортни проекти".

"Льо Ман" се върна миналата година от трета дивизия в Лига 2, след като в един момент се беше сринал чак до петото ниво заради фалит. Най-доброто класиране на тима в Лига 1 пък е 9-ото място в няколко сезона.