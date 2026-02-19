ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Куртоа стана ортак на Джокович във френския "Льо М...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22324642 www.24chasa.bg

"Лудогорец" срещу "Ференцварош" в битка за 1/8-финал в Лига Европа (съставите)

2880
Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо Снимка: Startphoto.bg

Българският футболен доминатор през последните 14 години "Лудогорец" посреща унгарския "Ференцварош" в битка за влизане в 1/8-финалите на Лига Европа.

Мачът стартира в 22 часа на "Хювефарма Арена" в Разград, а съдия е Тобиас Щилер от Германия.

През август миналата година именно "Ференцварош" спря българския шампион в третия квалификационен кръг на Шампионската лига след 0:0 в Разград и 3:0 в Будапеща.

Три месеца по-късно унгарският отбор отново спечели на собствен терен в мач от основната фаза на Лига Европа, този път с 3:1.

Ето стартовите състави на двата отбора.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Диниш Алмейда, Оливие Вердон, Антон Недялков, Винисиус, Дерой Дуарте, Педро Нареси, Кайо Видал, Петър Станич, Квадво Дуа.

"Ференцварош": Давид Гроф, Мариано Гомес, Ибрахим Сисе, Тун Раемакерс, Чебрайлс Макрецкис, Каду, Бенче Отвош, Мохамед Абу Фани, Габи Каничовски, Бамиделе Юсуф, Фрако Ковачевич.

Треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)