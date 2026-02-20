ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микаела Шифрин избухна: Шибаняци, аз победих

Медалисти от 13-ия ден на олимпиадата

3664
Снимка: Ройтерс

Ски алпинизъм, спринт, жени:

1. Мариане Фатон (Швейцария) - 2:59.77 минути

2. Емили Хоръп (Франция) - на 2.38 секунди

3. Ана Алонсо Родригес (Испания) - на 10.45 секунди

Ски алпинизъм, спринт, мъже:

1. Ориол Кардона Кол (Испания) - 2:34.03 минути

2. Никита Филипов (Неутрален) - на 1.52 секунди

3. Тибо Аселме (Франция) - на 2.31 секунди

Ски-северна комбинация, отборен спринт (скок от голяма шанца и 2х7.5 километра ски бягане):

1. Норвегия (Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро) - 41:18.0 минути

2. Финландия (Илка Херола и Ееро Хирвонен) - на 0.5 секунди

3. Австрия (Щефан Ретенегер и Йоханес Лампартер) - на 22.3 секунди

Бързо пързаляне с кънки, 1500 метра, мъже:

1. Чжанян Нин (Китай) - 1:41,98 минута, олимпийски рекорд

2. Джордан Щолц (САЩ) - 1:42,75

3. Кийлд Наус (Нидерландия) - 1:42,82

Хокей на лед, жени:

1. САЩ

2. Канада

3. Швейцария

Фигурно пързаляне, жени:

1. Алиса Лю (САЩ) - 226.79 точки (76.59 точки за кратка програма и 150.20 точки за волната програма)

2. Каори Сакамото (Япония) - 224.90 (77.23 и 147.67)

3. Ами Накаи (Япония) - 219.16 (78.71 и 140.45)

---------------------------------------------------------

28. АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН (БЪЛГАРИЯ)

Снимка: Ройтерс
