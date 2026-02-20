Медалисти от 13-ия ден на олимпиадата

Ски алпинизъм, спринт, жени:
1. Мариане Фатон (Швейцария) - 2:59.77 минути
2. Емили Хоръп (Франция) - на 2.38 секунди
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) - на 10.45 секунди
Ски алпинизъм, спринт, мъже:
1. Ориол Кардона Кол (Испания) - 2:34.03 минути
2. Никита Филипов (Неутрален) - на 1.52 секунди
3. Тибо Аселме (Франция) - на 2.31 секунди
Ски-северна комбинация, отборен спринт (скок от голяма шанца и 2х7.5 километра ски бягане):
1. Норвегия (Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро) - 41:18.0 минути
2. Финландия (Илка Херола и Ееро Хирвонен) - на 0.5 секунди
3. Австрия (Щефан Ретенегер и Йоханес Лампартер) - на 22.3 секунди
Бързо пързаляне с кънки, 1500 метра, мъже:
1. Чжанян Нин (Китай) - 1:41,98 минута, олимпийски рекорд
2. Джордан Щолц (САЩ) - 1:42,75
3. Кийлд Наус (Нидерландия) - 1:42,82
Хокей на лед, жени:
1. САЩ
2. Канада
3. Швейцария
Фигурно пързаляне, жени:
1. Алиса Лю (САЩ) - 226.79 точки (76.59 точки за кратка програма и 150.20 точки за волната програма)
2. Каори Сакамото (Япония) - 224.90 (77.23 и 147.67)
3. Ами Накаи (Япония) - 219.16 (78.71 и 140.45)
---------------------------------------------------------
28. АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН (БЪЛГАРИЯ)