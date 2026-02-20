Класиране по медали след 13 дни олимпиада

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 16 8 10 34
2. САЩ 9 12 6 27
3. Италия 9 5 12 26
4. Франция 6 8 5 19
5. Нидерландия 6 7 6 16
6. Швеция 6 6 3 15
7. Швейцария 6 4 4 14
8. Германия 5 8 8 21
9. Австрия 5 8 5 18
10. Япония 5 7 12 24
11. Канада 4 5 6 15
12. Китай 3 3 4 10
13. Австралия 3 2 1 6
14. Великобритания 3 0 0 3
15. Република Корея 2 2 3 7
16. Чехия 2 2 0 4
17. Словения 2 1 1 4
18. Испания 1 0 1 2
19. Бразилия 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
21. Полша 0 3 1 4
22. Нова Зеландия 0 2 1 3
23. Финландия 0 1 4 5
24. Латвия 0 1 1 2
25. Грузия 0 1 0 1
26. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
27. Белгия 0 0 1 1