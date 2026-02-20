ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след 13 дни олимпиада

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22325097 www.24chasa.bg

Класиране по медали след 13 дни олимпиада

2440
Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 16 8 10 34

2. САЩ 9 12 6 27

3. Италия 9 5 12 26

4. Франция 6 8 5 19

5. Нидерландия 6 7 6 16

6. Швеция 6 6 3 15

7. Швейцария 6 4 4 14

8. Германия 5 8 8 21

9. Австрия 5 8 5 18

10. Япония 5 7 12 24

11. Канада 4 5 6 15

12. Китай 3 3 4 10

13. Австралия 3 2 1 6

14. Великобритания 3 0 0 3

15. Република Корея 2 2 3 7

16. Чехия 2 2 0 4

17. Словения 2 1 1 4

18. Испания 1 0 1 2

19. Бразилия 1 0 0 1

Казахстан 1 0 0 1

21. Полша 0 3 1 4

22. Нова Зеландия 0 2 1 3

23. Финландия 0 1 4 5

24. Латвия 0 1 1 2

25. Грузия 0 1 0 1

26. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

27. Белгия 0 0 1 1

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)