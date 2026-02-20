Български зет се завърна при Пламен Константинов и Мони Николов след химиотерапия

Белгийският посрещач Сам Деру, който е във връзка с нашата волейболистка Добриана Рабаджиена, се завърна във водения от Пламен Константинов руски "Локомотив" (Новосибирск), в който е съотборник с националния ни разпределител Мони Николов, след премината химиотерапия.

На 8 декември миналата година "железничарският" клуб информира, че той е диагностициран с рак.

„Тези два месеца интензивна химиотерапия със сигурност ми се отразиха силно и за съжаление не отлетяха - дълги нощи в болницата, силно главоболие, непоносима умора и гледане как близките ми се стремят да бъдат силни за мен всеки ден. Бих излъгал, ако кажа, че първоначално не изпитвах страх, гняв и разочарование, но нямаше друг избор, освен да продължа напред. Обърнах страницата на самосъжалението и избрах тази на смелостта и устойчивостта", написа 33-годишният Деру в инстаграм.

В Новосибирск белгиецът ще продължи рехабилитацията си.