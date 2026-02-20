"Пари Сен Жермен" плати по-голямата част от дълга към Мбапе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Пари Сен Жермен" е платило на бившия си нападател Килиан Мбапе 4 милиона евро от оставащите 6 милиона евро дълг. Спорът между страните обаче остава нерешен според вестник "Екип".

Различията продължават от трансфера на играча в "Реал" през лятото на 2024 г., където той премина като свободен агент. През декември 2025 г. Парижкият трудов съд разпореди на ПСЖ да изплати на играча 60,9 милиона евро, включително 55 милиона евро заплата и бонуси, както и приблизително 5,9 милиона евро ваканционни отпуски и лихви.

Мбапе е получил 55 милиона евро от тази сума. След посещение на съдебни изпълнители, парижкият клуб е превел допълнителни 4 милиона евро. Следователно дългът от 2 милиона евро остава непогасен.

От ПСЖ твърдят, че всички дължими на играча суми са платени, позовавайки се на несъответствия в структурата на плащането. Няколко източника, близки до случая, обаче оспорват тази позиция.

Освен това, парижкият клуб би искал Мбапе да се откаже от искането си пълният текст на съдебното решение да бъде публикуван на началната страница на официалния уебсайт на клуба в рамките на един месец. Преговорите между страните продължават и ПСЖ.

Този сезон 27-годишният французин е изиграл 32 мача за "Реал" във всички състезания, отбелязвайки 38 гола и давайки 6 асистенции.