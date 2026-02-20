Халф на "Байерн" избра "Арсенал" за следващ клуб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Байерн" Мюнхен Леон Горецка дава приоритет на трансфер в "Арсенал" на фона на интерес от няколко европейски клуба, пише "Билд".

"Байер Леверкузен" е последният отбор, който се присъединява към надпреварата за 31-годишния германец. От Леверкузен обаче може да се затруднят със заплатата му, която надхвърля 10 милиона евро годишно.

Горецка, който е свързван и с "Атлетико Мадрид" и "Милан", ще стане свободен агент, когато договорът му с "Байерн" изтече на 30 юни 2026 г.

Полузащитникът е в германския колос от юли 2018 г. Той е отбелязал два гола в 30 мача през сезон 2025/26.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 15 милиона евро.